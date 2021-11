என் மீது ஆதாரமற்ற புகார் கொடுத்தால்...! முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்.. பரபர அறிக்கை!

Madurai

மதுரை: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்துார் வெம்பக்கோட்டை ரோட்டை சேர்ந்தவர் ரவீந்திரன்(49). இவர், சகோதரியின் மகனுக்கு விருதுநகர் ஆவினில் மேலாளர் வேலை வாங்கி தர, வெம்பக்கோட்டை அ.தி.மு.க., ஒன்றிய செயலர் விஜயநல்லதம்பியிடம் 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்.

ஆனால் பணத்தை வாங்கிய விஜயநல்லதம்பி வேலை வாங்கித் தரவில்லை. பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்கவில்லை. இதனால் விஜயநல்லதம்பி மீது ரவீந்திரன் போலீசில் புகார் கொடுத்தார். இதனை தொடர்ந்து விஜயநல்லதம்பியை அழைத்து போலீசார் விசாரித்தனர்.

