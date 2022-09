“கொடுமையிலும் கொடுமை”.. காப்பாத்துவீங்களா? கைவிடுவீங்களா? - ஸ்டாலினுக்கு ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : முதியோர் ஓய்வூதியம் வாங்கி வந்தவர்களுக்கு தற்போது உதவித்தொகை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டி முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், திமுக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

முதியோர் உதவித்தொகை அதிகரிக்கப்படும் என திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்த நிலையில், பலருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து திமுக அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார், முதியோர் உதவித்தொகையை 1000 ரூபாயில் இருந்து 1500 ரூபாயாக வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு . தற்போது கொடுத்ததையும் பறிப்பது கொடுமையிலும் கொடுமை என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Former minister RB Udhayakumar has condemned the DMK government by pointing out that the stipend has been canceled for those who have bought old age pension.