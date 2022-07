சிக்கிய புள்ளிகள்.. ‘அடுத்த குறி’- கலக்கத்தில் அதிமுக மாஜிக்கள் - எடப்பாடிக்கு செக் வைக்கும் டெல்லி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : அடுத்தடுத்து ஒப்பந்ததாரர்கள் ஐடி ரெய்டில் குறிவைக்கப்பட்டிருப்பதால், அவர்களோடு தொடர்புடைய முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் கலக்கத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

2வது நாளாக பரபர ரெய்டு.. கான்டிராக்டர்களின் அலுவலகங்களில் சல்லடை போடும் ஐடி அதிகாரிகள்..!

இந்தச் சோதனையில், கணக்கில் வராத ரொக்கப் பணம் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சிலர் கிலியில் உள்ளனராம்.

English summary

Contractors are being caught one after the other, the target of the Income Tax department may turn to the former ministers. Many former ministers are said to be in turmoil.