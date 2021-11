தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைவு.. ஆட்சியாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?.. பொன்னார் கேள்வி!

Madurai

மதுரை: மதுரை பா.ஜ.க மாநகர் அலுவலகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பா.ஜ.க சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர்களிடம் இருந்து பாஜக மூத்த தலைவர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் விருப்ப மனுக்களை பெற்றார். இதனை தொடர்ந்து நிருபர்களிடம் பேட்டியளித்த பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:-

தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் திருவிழாவாக பா.ஜ.க இன்று நிகழ்த்தி வருகிறது. மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டுகளில் போட்டியிட சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் பா.ஜக சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Law and order has deteriorated in Tamil Nadu. Former Union Minister BJP's Pon. Radhakrishnan has accused the DMK government of failing in its duty