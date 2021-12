சாபம் விட்ட ஆதீனம்.. "வவ்வாலா பிறப்பாங்க".. கடைசியில் வைத்த "பஞ்ச்" இருக்கே.. வெடித்தது சர்ச்சை

Madurai

oi-Hemavandhana

மதுரை: "கோயில் நிலத்தை வைத்திருந்தால் திருப்பி தந்துடுங்க.. கோயிலுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன் இருந்தால், அதையும் தந்துடுங்க.. இல்லாட்டி, அடுத்த ஜென்மத்தில் பெருச்சாளியாக பிறந்துடுவீங்க.." என்று மதுரை ஆதீனம் ஞான சம்பந்த தேசிகாச்சாரியார் சாபம் விட்டுள்ளார்...

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் மானாமதுரை அருகில் உள்ள தஞ்சாக்கூரில் ஜெகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது...

இதற்கான யாகப் பூஜைகள் கடந்த டிசம்பர் 9-ம் தேதி தொடங்கியது... நேற்று 2-ம் கால பூஜை முடிந்து பூர்ணாஹூதியாகி கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது.

மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, திருநெல்வேலியில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

English summary

Madurai Aadheenam curses those who have occupied temple lands to be born as Bats and Rates in their next lives creates