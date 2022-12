EXCLUSIVE: நான் மீண்டும் பாஜகவிலா? மதுரை திமுகவில் கேட் போடும் 3 பேர்! ஓபனாகப் பேசிய டாக்டர் சரவணன்!

Madurai

மதுரை : மீண்டும் பாஜகவில் சேரும் எண்ணம் தனக்கு துணியும் இல்லை எனவும்.. அதே நேரத்தில் திமுக தலைமை தன்னை கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்பினாலும் மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று பேர் தடையாக இருப்பதாக பிரபல மருத்துவரும் முன்னாள் பாஜக மதுரை மாவட்ட தலைவர் ஆன டாக்டர் சரவணன் அதிரடியாக கூறியிருக்கிறார்.

காஷ்மீரில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லெட்சுமணனின் உடல் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 13ஆம் தேதி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அஞ்சலி செலுத்த வந்த போது பாஜகவினருடன் மோதல் ஏற்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து அங்கிருந்து பாஜகவினரை வெளியேற்ற உத்தரவிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் அப்போது பாஜகவினர் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்து திரும்பிய அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினர் காலணியை வீசினர்.

