ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை கோரும் அமைப்புகள்.. மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதிரடி மூவ்!

மதுரை : தமிழர் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக சில அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கில் தன்னையும் மனுதாரராக இணைக்கக் கோரி மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது மிருக வதை தடுப்புச் சட்டத்தை மீறுவதாகும் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததால் தமிழர் கலாச்சார நிகழ்வான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தடை ஏற்பட்டது.

2017ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்கும் வகையில், அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு ஏற்ப மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா, சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில், ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், தமிழக அரசின் இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக சில அமைப்புகள் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன. இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன்.

