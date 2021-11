அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு கணவரை கொன்ற மனைவி.. இதுதான் காரணம்.. ஷாக்கான மேலூர்!

Madurai

மதுரை: மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே அ.வல்லாளப்பட்டி தெற்குவளவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். இவர் வெளிநாட்டிற்கு ஆட்களை அனுப்பும் ஏஜெண்டாக உள்ளார். இவரது மனைவி ஷீலா. இவர்களுக்கு விஜயதர்ஷினி, விஜயராமன் என்ற 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

மேலூர் அருகே எம்.மலம்பட்டியில் தனியாக சொந்த வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றனர். மணிகண்டன் அடிக்கடி குடிபோதையில் வந்து மனைவி ஷீலாவுடன் தகராறில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

wife killed her husband by throwing a stone at his head In Madurai. Police said the husband had an affair with another woman