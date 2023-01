திமுக அரசின் செயல்பாடுகள் எப்படி? கோர்ட்டில் இருந்து வெளியே வந்த மு.க.அழகிரி பட்டென சொன்ன பதில்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது மேலூர் வட்டாட்சியரை தாக்கிய வழக்கில், மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி உள்பட 19 பேர் இன்று நேரில் ஆஜராகினர். பின்னர் வெளியே வந்த மு.க.அழகிரியிடம் திமுக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது ஓட்டுக்கு பண பட்டுவாடா செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக வீடியோ எடுக்கச் சென்ற தேர்தல் அதிகாரியும், தாசில்தாருமான காளிமுத்துவை அழகிரி ஆதரவாளர்கள் தாக்கியதாக கூறப்பட்டது.

தாசில்தார் காளிமுத்து கொடுத்த புகாரையடுத்து, மு.க.அழகிரி உள்ளிட்ட 21 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அடுத்தகட்ட விசாரணை நடைபெறுகிறது.

தமிழக அரசு செயல்பாடுகள் சிறப்பு.. மு.க.அழகிரி அளித்த பதில்.. பிடிஆர் ஆதரவாளர்களுடன் திடீர் சந்திப்பு

English summary

19 people, including former Union Minister M.K.Azhagiri, appeared in person today in the Madurai District Court in the case of assaulting the Melur Tahsildar during the 2011 assembly election campaign in Madurai Melur.