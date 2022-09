சீமான் காங்கிரஸில் சேர்ந்துவிட்டு இதை பேசட்டும்.. ‘ராகுல் அட்டாக்’ - நாராயணசாமி சொன்ன ‘வார்த்தை’!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ராகுல் காந்திக்கு பிரதமர் மோடியை எதிர்க்கும் தகுதி இல்லை என்கிற ரீதியில் சீமான் பேசியதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் நாராயணசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைபயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். ராகுலின் நடைபயணத்தை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ராகுல் நடைபயணம் பற்றிப் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நரேந்திர மோடியை எதிர்க்க ஆள் வேண்டும், அதற்கு ராகுல் காந்தி சரியான ஆள் இல்லை எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி சீமான் கருத்துக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Congress leader Narayanasamy has responded to Seeman's comments that Rahul Gandhi is not qualified to oppose Narendra Modi. "It is up to the people and the Congress party to decide whether Rahul is fit or not” he said.