மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் போறீங்களா? அப்ப இந்த அறிவிப்பு உங்களுக்குத்தான்…!

மதுரை : கொரோனா பாதிப்பை தவிர்க்கும் வகையில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி என்ற உத்தரவு திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்துவருகிறது. அதேநேரத்தில் உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனாவான ஓமிக்ரான், உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது கவலையை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஓமிக்ரான் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திவருகிறது. இருந்தும் பலர் இன்னும் முதல் டோஸ் தடுப்பூசியைக் கூட செலுத்திக்கொள்ளவில்லை. இதனால், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வதற்குப் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

