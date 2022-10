படை பட்டாளத்துடன் பசும்பொன் செல்லும் பன்னீர்.. தர்மர் ஏற்பாட்டில் ‘ரெடி’.. லிஸ்ட் வெளியிட்ட ஓபிஎஸ்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொனில் உள்ள நினைவிடத்திற்குச் சென்று மரியாதை செலுத்த உள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையையொட்டி அக்டோபர் 30ஆம் தேதி காலை 11.30 மணியளவில் பசும்பொன்னில் அதிமுக சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்படும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி, பசும்பொன்னிற்கு வராமல் சென்னை நந்தனத்திலேயே தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செய்வதாக அறிவித்த நிலையில், ஓபிஎஸ் பசும்பொன் செல்ல இருக்கிறார்.

தன்னுடன் தேவர் குருபூஜையில் பங்கேற்க இருக்கும் முக்கிய நிர்வாகிகளின் பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

O.Panneerselvam has announced that he will go to thevar memorial at Pasumpon in Ramanathapuram district on the occasion of Muthuramalinga Thevar Gurupuja. While Edappadi Palaniswami has announced that he will pay respects to the Thevar statue at Nandanam, OPS is going to Pasumpon.