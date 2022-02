தமிழகத்தில் அஞ்சல் பணிக்கு சேர்க்கப்பட்ட 946 பேரில் 46 பேர்தான் தமிழர்கள்.. நியாயமா?: சு.வெங்கடேசன்

Madurai

மதுரை: அஞ்சல் துறையில் தபால் பிரிக்கும் பணிக்கான 946 பேரில் 46 பேர் மட்டுமே தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஏன் இந்த பாகுபாடு என சு.வெங்கடேசன் எம்பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு பணிகளில் தமிழர்கள், தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக அவ்வப்போது குற்றசாட்டு எழுகிறது. மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் தமிழ் தெரிந்தவர்களை பணியமர்த்தாமல் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களை பணிக்கு அமர்த்துவதாகவும் புகார்கள் எழுவது உண்டு.

இதற்கு தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், மக்கள் பிரதிகள் கண்டனம் தெரிவிப்பர். இந்நிலையில் இந்திய அஞ்சல் துறை சார்பில் தமிழகத்துக்கான தபால் பிரிப்பு பணிக்கு மொத்தம் 946 பேர் நியமிக்கப்பட்டனர். இதில் 46 பேர் மட்டுமே தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களாக உள்ளதாகவும், ஏன் இந்த பாகுபாடு எனவும் மதுரை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்பி சு.வெங்கடேசன் எம்பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

