Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: அரசு திவாலாகி உள்ளதால் கண்டிப்பாக வரிகளை உயர்த்த வேண்டும் என நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார். இதன் காரணமாக என்ன மாதிரியான வரிகள் உயரப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நாளைய பட்ஜெட்டில் வரிகள் உயரப்போகிறதா? பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பரபரப்பு பேட்டி

மதுரை விமான நிலையத்தில் தமிழக நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பத்திரிக்கையாளர் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிய விஷயங்களை செயல்படுத்துவதில் பின்வாங்கவில்லை . கண்டிப்பாக நாங்கள் செயல்படுத்துவோம். அரசு திவாலாகி உள்ளதால் பொதுவாக வரிகளை உயர்த்தியே ஆக வேண்டும் என்று தான் நான் வெள்ளை அறிக்கையில் கூறினேன். அதற்காக நாளைக்கோ, இன்னைக்கோ ஏற்றப்போகிறோம் என்று கற்பனை செய்து கொண்டால் அதற்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் அதிக சொத்து வளங்கள் இருப்பதால்தான் கடன் கொடுக்க முன்வந்துள்ளனர். ஒருகோணத்தில் பார்த்தால் இதுகூட வளர்ச்சிதானே' என முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளதாக செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், முன்னாள் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பொருளாதாரம் தெரியாமல் வாய்க்கு வந்தபடி உளறி வருகிறார்.அவரது உளரளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. பொருளாதாரம் வளர்ந்த மாநிலம் தமிழகம் என்பது உண்மை. ஆனால் தமிழக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பாண்டியராஜனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று விமர்சித்தார்.

English summary

Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan told reporters at the Madurai airport that the government should definitely raise taxes as it is bankrupt.