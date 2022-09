அமைச்சர் வீட்டு விருந்து.. வயிறார உண்டு, வாழைக்குலை, கரும்புகளையும் கட்டி தூக்கிச் சென்ற பொதுமக்கள்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : அமைச்சர் மூர்த்தியின் மகன் திருமண விழாவில் கட்டப்பட்டிருந்த கரும்பு மற்றும் வாழைக் குலைகளை பொதுமக்கள் எடுத்துச் சென்றனர்.

மதுரையில் வணிகவரி மற்றும் பத்திரப் பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி மகன் திருமணத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடத்திவைத்தார். திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் பிரமாண்டமான முறையில் செய்யப்பட்டிருந்தன.

மதுரையைச் சேர்ந்த பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிவரித்துறை அமைச்சர் மூர்த்தியின் மகன் தியானேஷுக்கும், திருச்சியைச் சேர்ந்த ஸ்மிர்தவர்ஷினிக்கும் இன்று காலை திருமணம் நடந்தது. பாண்டி கோயில் அருகேயுள்ள மைதானத்தில் இந்தத் திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமண அரங்கத்துக்கு வரும் வழியில் ஆயிரக்கணக்கான கரும்புகளும், குலையுடன் வாழை மரங்களும் கட்டப்பட்டிருந்தன. இதனை திரும்பிச் செல்லும்போது மக்கள் எடுத்து சென்றுள்ளனர்.

கபிலன் மகள் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்? என்ன நடந்தது? - போலீசார் தீவிர விசாரணை! - முதற்கட்ட தகவல் என்ன?

English summary

Sugarcane and banana plants were tied along the path leading to Minister P Moorthy's son's wedding venue. It was taken by the public and DMK cadres who came to the wedding.