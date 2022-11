அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்..சேர்த்து கொள்ள தயார்! எடப்பாடி டீம் ’தலை’ க்ரீன் சிக்னல்! ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் மீண்டும் அதிமுகவில் வர வாய்ப்பில்லை என எடப்பாடி டீம் கூறி வருகின்றது. இந்நிலையில் அதிமுகவில் மீண்டும் ஓபிஎஸ்ஸை சேர்த்துக் கொள்ள தயார் எனவும், ஆனால் ஒரு கண்டிசன் என கூறியிருக்கிறார் முக்கிய 'தலை' ஒருவர்.

அதிமுகவை வைத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கடத்திவிடலாம் என தமிழக பாஜக விரும்பும் நிலையில் அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அவர்களுக்கும் சிக்கலாகவே இருக்கிறது. இதனால் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தரப்பு இணைய வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்த போது இருவரும் ஒன்றாக வரவேண்டும் என ஸ்ட்ரிக்ட்டாக உத்தரவிட்டதாகவும் இதனால் இருவரும் ஒன்றாகவே பிரதமர் மோடியை வரவேற்றதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமியின் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் தெரிய தொடங்கி உள்ளது.

பொம்மை முதல்வர்! எடப்பாடி சொன்னது இன்னைக்கு உண்மை ஆயிருச்சு! போட்டுத் தாக்கிய ஆர்பி உதயகுமார்!

English summary

Edappadi team is saying that there is no possibility of OPS coming back to AIADMK as there is a conflict between Edappadi Palaniswami O. Panneerselvam on the AIADMK single leadership issue. In this case, a prominent leader has said that he is ready to include OPS again in AIADMK, but as a condition.