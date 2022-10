அப்போ ஈரோடு.. இப்போ மதுரை.. இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம்.. சீரழியும் சிறுமிகள் வாழ்க்கை.. பெற்றோரே உஷார்

Madurai

மதுரை: இன்ஸ்டாகிராமில் பழகிய இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு கர்ப்பமடைந்த மாணவி, வீட்டின் கழிவறையிலேயே குழந்தை பெற்றுள்ளார். அண்மைக் காலமாக சமூக வலைதள பழக்கத்தால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் மாணவர்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிபோடுவது பெற்றொரிடம் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவருக்கு ஆன்லைன் வகுப்பிற்காக அவரது பெற்றோர் செல்போன் வாங்கி கொடுத்தனர்.

அந்த செல்போனில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்தை சேர்ந்த வெற்றிமணி என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இவர் காய்கறி கடையில் வேலைபார்த்து வந்தார்.

A student who became pregnant after becoming acquainted with a young man she met on Instagram, gave birth to a child in the toilet of her house, which has caused a shock.