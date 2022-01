வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு தடை...வாசலில் நின்று வழிபட்ட மக்கள்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழகத்தில் வார இறுதி நாட்களில் பக்தர்கள் கோவில்களில் நேரடியாக சாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததால் கோபுர வாசலில் நின்று ஏராளமானோர் சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். நீர் நிலைகளில் புனித நீராடவும் திதி தர்ப்பணம் அளிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஒரேநாளில் 6,983 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். இதன் மூலம் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 27,67,432 அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன் இதுவரை தொற்றால் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 36,825 ஆக உள்ளது.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இரவு நேர ஊரடங்கு நேற்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி இரவு 10 முதல் அதிகாலை 5 மணி வரை முக்கிய சாலைகள், மேம்பாலங்கள் ஆகியவை தடுப்புகள் மூலம் மூடப்பட்டன. அதேபோல் பேருந்து சேவையும் நிறுத்தப்பட்டது. வாகனங்களில் அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் தவிர மற்றவர்கள் வெளியில் செல்லக்கூடாது என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

In Tamil Nadu, if it is forbidden for devotees to perform Sami darshan directly in temples on weekends, a large number of people perform Sami darshan at the entrance of the tower. It is forbidden to take a holy bath in the water bodies and to offer Tithi Darbhanam.