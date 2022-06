நம்ப வைத்து கழுத்தறுக்கும் திமுக.. பாஜக மாதிரிதான் செயல்படுது.. ஏன் குறை சொல்லணும்? - சீறிய சீமான்!

Madurai

மதுரை : தி.மு.கவே பா.ஜ.கவாக செயல்படுகிறது, பிறகு எதற்காக குறை கூறுகிறார்கள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பினார்.

நம்ப வைத்து கழுத்தறுக்கும் திமுக.. பாஜக மாதிரிதான் செயல்படுது - சீறிய சீமான்

மதுரை விமான நிலையத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழகத்தில் இன்றைக்கு பாஜக, காங்கிரஸ் நிலைப்பாட்டைத்தான் திமுகவும் எடுக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், 7 பேர் விடுதலை பற்றி பேசியவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின் தங்களது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு விட்டார்கள். நம்ப வைத்து கழுத்தறுப்பது போல் திமுகவின் செயல்பாடு உள்ளது என விமர்சித்துள்ளார்.

DMK changed their stance on 7 tamils release after coming to power, Seeman criticized DMK for acting as it was beheading keep believing.