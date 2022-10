நாங்க ரெடி!நீங்க ரெடியா! ஒரு கை பார்த்துவிடுவோம்! கேப்பில் கிடா வெட்டிய செல்லூர் ராஜூ! பாஜக கலக்கம்

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எல்லோரும் தனித்து களம் காண்போம் எனக் கூறி பாஜகவை கலக்கம் அடைய வைத்திருக்கிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ.

தனித்து போட்டியிடத் தயாரா என திமுகவுக்கு சவால் விடுவது போல் செல்லூர் ராஜு பேசியிருந்தாலும் கூட, அதன் உள் அர்த்தம் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து பாஜகவை கழற்றிவிடுவதற்கான திட்டமோ என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக 4 தொகுதிகளில் வெற்றிபெறுவதே பெரிய விஷயம் என்றும், இதில் 40 தொகுதியில் எப்படி வெற்றிபெற முடியும் எனவும் கிண்டல் அடித்துள்ளார்.

முதல்வர் இப்படி பேசலாமா? நான் அமைச்சரா இருந்தபோது ஜெ. என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? செல்லூர் ராஜூ சுளீர்!

English summary

AIADMK Ex Minister Sellur Raju has kept the BJP in disarray by saying that everyone will stand alone in the parliamentary elections