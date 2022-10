இலங்கை அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்க சாத்தியக்கூறு உள்ளது.. மதுரை ஹைகோர்ட் கிளை அதிரடி

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: இலங்கையில் இருந்து இந்தியா வந்த அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்க சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக மதுரை ஐகோர்ட் கிளை நீதிபதி சுவாமிநாதன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சியை சேர்ந்த அபிராமி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்து இருந்தார்.

அதில், ''இலங்கையில் நடைபெற்ற போர் காரணமாக பெற்றோர்கள் இந்தியாவுக்கு அகதியாக வந்தனர். 1993- ஆம் ஆண்டு நான் இந்தியாவில் தான் பிறந்தேன்.

யாத்திரை போற நேரமா இது.. நிறுத்துங்க ராகுல்.. காங்கிரஸ் தலைவர் திடீர் கோரிக்கை

English summary

Madurai High Court Branch Judge Swaminathan said that there is a possibility of granting citizenship to refugees who came to India from Sri Lanka while the law amendment is being implemented to grant citizenship to minorities from countries including Pakistan.