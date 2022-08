ஸ்டாலின் அரசு அதானியின் கைக்கூலி அரசு - ஒரேயடியாக கொந்தளித்த எச்.ராஜா.. என்னப்பா நடக்குது?

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழக அரசு கார்ப்பரேட் அரசு, 35 ஆயிரம் கோடிக்கு அதானிக்கு காண்ட்ராக்ட் கொடுத்துள்ள அரசு, தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் அரசு அதானியின் கைக்கூலி அரசாங்கம் என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

ஸ்டாலின் அரசு அதானியின் கைக்கூலி அரசு - ஒரேயடியாக கொந்தளித்த எச்.ராஜா

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, திமுக அரசையும், காவல்துறையையும் கடுமையாகச் சாடிப் பேசினார்.

மேலும், கனல் கண்ணன் பெரியார் சிலை பற்றிப் பேசியதற்கு அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதற்கும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் எச்.ராஜா.

தேச விரோதமாக நாட்டின் இறையாண்மைக்கு நாட்டு நலனுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் இருப்பது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் எச்.ராஜா.

அனல் பறக்கும் கனல் கண்ணன் மேட்டர்.. ஆதரவாக குதித்த எச்.ராஜா - பெரியார் சிலை வாசங்களை நீக்கனுமாம்

English summary

BJP leader H.Raja has severely criticized the Tamil Nadu government that has given the contract to Adani. Stalin's government is Adani's puppet government, He added.