மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருவது கட்டாயம் கிடையாது, ஆன்லைனிலும் வகுப்புகள் உண்டு: தமிழக அரசு தகவல்

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஆன்லைன் வகுப்புகள் எடுக்கப்படும், இணையவழியில் பாடங்கள், பகிரப்படும் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 9ம் வகுப்புக்கு மேற்பட்ட வகுப்புகள் நாளை அதாவது செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் திறக்கப்படுகின்றன. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு நேற்று மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டது.

பெற்றோர்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று அளித்த பேட்டியில் கேட்டுக் கொண்டார்.

ஒரு நாளில் 5 வகுப்புகள் மட்டுமே.. விளையாட்டு நேரம் ஒதுக்கப்படாது- அன்பில் மகேஷ்

English summary

The Tamil Nadu government has told the Madurai branch of the High Court that students will not be forced to come to school. The Tamil Nadu government has said that online classes will be taken and lessons will be shared online.