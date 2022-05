பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடனும்னு விதி இருக்கு! ஆதினங்கள் கடைபிடிக்கிறார்களா? சு வெங்கடேசன் சுளீர்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பிச்சை எடுத்து ஒரு வேளை தான் சாப்பிட வேண்டும், அதையும் சுவை இல்லாமல் தான் உண்ண வேண்டும் போன்ற சன்யாசி தர்மங்களை எல்லாம் நிஜமாகவே மடாதிபதிகள் பின்பற்றுகிறார்களா? என சு. வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடனும்னு விதி இருக்கு! ஆதினங்கள் கடைபிடிக்கிறார்களா?

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

