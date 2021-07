வயிறு எரியுதா.. நல்லா எரியட்டும்.. கீழடி ஆய்வை நிறுத்த மாட்டோம்.. விட்டு விளாசிய தங்கம் தென்னரசு!

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: தமிழர்களின் தொன்மை பற்றி அகழாய்வு பணிகள், அறிவியல்பூர்வமான ஆதாரங்களை வழங்கி வருவதால் சிலருக்கு வயிறு எரிகிறது, அதைப்பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது, தொடர்ந்து அகழாய்வு நடைபெறும் என்று அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

கீழடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழர்களின் தொன்மையை பறைசாற்றும் வகையிலான பல்வேறு புராதன பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் ஒரு வார இதழில், வெளியான கட்டுரையில், இந்த அளவுக்கு அகழாய்வுக்காக பணம் செலவிடப்படுவது தேவையற்றது. கொரோனா காலத்தில் மக்கள் கஷ்டப்படும் நிலையில் இந்த மாதிரி அகழாய்வுப் பணிகள் தேவைதானா. வேட்டியை அவிழ்த்தா தலைப்பாகை கட்டுவது என்பது போல எல்லாம் எழுதப்பட்டு இருந்தது.

இதனிடையே, மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அளித்த பேட்டியில் இதுகுறித்து கூறியதாவது:

தமிழ் வளர்ச்சி, தமிழின பண்பாடு, தமிழர் நாகரிகத்தின் தொன்மை போன்றவற்றுக்கு மாபெரும் சிறப்பு இருக்கிறது. அந்த சிறப்பு இலக்கியச் சான்றுகளில் மட்டும் அல்லாமல் வரலாற்றுச் சான்றுகளிலும் இருக்கிறது. அந்த வரலாற்றுத் தரவுகளை அறிவியல்பூர்வமாக நிறுவுவதற்கு பல்வேறு அகழ்வாய்வுகளில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை மேற்கொள்கிறது.

English summary

"Some people have stomach aches because the excavations are providing scientific evidence about the antiquity of the Tamils. We are not worried about that. The excavations will continue," says Minister Thangam Thennarasu.