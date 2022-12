எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ஆடியோ வீடியோ இருக்கு! பாஜகவில் இது தான் பிரச்சினையே! போட்டுடைத்த டாக்டர்.சரவணன்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பாஜகவில் இன்னும் சில பழைமைவாதிகள் இருக்கிறார்கள்.. எல்லோரிடமும் ஏதாவது ஒரு ஆடியோ வீடியோ இருக்கிறது எனவும், நிறைய கட்சிகளில் இருந்து தான் இணைய வேண்டும் என அழைப்பு வருவதாக திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏ டாக்டர் சரவணன் கூறியிருக்கிறார்.

மதுரையில் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற திமுகவைச் சேர்ந்த மதுரை டாக்டர் சரவணன் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட அக்கட்சி சார்பில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

இதனால் உடனடியாக சென்னையில் பாஜகவில் இணைந்தார் சரவணன். கட்சியில் சேர்ந்த நான்கே மணி நேரத்தில் அவர் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெறவில்லை. இருந்த போதும் பாஜக சார்பாக தீவிர அரசியல் செய்து வந்தார்.

அடடே இவருமா.. பாஜகவில் நடிகர் சசிகுமார்! மாநில பதவி கொடுத்த அண்ணாமலை! கேசவ விநாயகத்துக்கு நன்றியாம்

English summary

There are still some conservatives in BJP.. Everyone has some audio video and they are getting calls from many parties to join, said Dr. Saravanan, former MLA of Thiruparangunram Assembly Constituency.