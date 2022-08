டாக்டர் கிளம்பிட்டார்..திண்ணையும் காலி! காவி துண்டு போட்டு வைக்கும் ‘தலைகள்’! கண் திறப்பாரா ‘அண்ணா’!

Madurai

மதுரை : மதுரை பாஜகவில் இருந்து டாக்டர் சரவணன் விலகியுள்ள நிலையில் அவர் திமுகவில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் சரவணன் வகித்து வந்த பதவியை பிடிப்பதற்காக மதுரையில் பல்வேறு நிர்வாகிகள் தலைமைக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்துக்கு எதிராக திடீரென தமிழக முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது மதுரையில் நடந்த சம்பவம்.

ராணுவ வீரரின் உடலுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்த சென்ற நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது அங்கிருந்த பாஜகவினர் திடீர் தாக்குதல் நடத்தியதோடு அமைச்சரின் காரை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

