தேரோடும் எங்க சீரான மதுரையில... மாசி வீதியில் குவிந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோரோட்டம் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மாசி வீதிகளில் திரண்டு வந்து திருத்தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

உலகப்புகழ் பெற்ற சித்திரை திருவிழா மதுரையில் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 12ஆம் தேதி பட்டாபிஷேகமும் 13ஆம் தேதி திக்விஜயமும் நடைபெற்றது.

நேற்றைய தினம் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியைக் காண பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

சித்திரை திருவிழா : அதிர்வேட்டு முழங்க மதுரைக்கு வந்த கள்ளழகர் - எதிர்சேவை கோலாகலம்

Madurai chithirai thiruvizha Throttam today: (மதுரை சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம்) The procession, the main event of the Chithrai festival, has begun in earnest. Tens of thousands of devotees gathered in the streets of Masi and dragged the priest by the rope.