வைரலான போக்குவரத்து எஸ்.ஐயின் வீடியோ: டிஜிபி போனில் பாராட்டு.. மதுரை கமிஷனர் நேரில் பாராட்டு

Madurai

மதுரை: மதுரையில் போக்குவரத்து சிக்னல்களில் வாகன ஓட்டிகளிடம் கனிவாக பேசும் எஸ்.ஐ.யை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு பாராட்டினார். மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையர் அவரை நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.

போக்குவரத்து காவல் பணியோடு, பொதுமக்களிடம் மிகுந்த கரிசனையோடு ஒலிபெருக்கியில் பேசி, சாலை விதிமுறைகள் குறித்து எடுத்துச் சொல்லி பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்து வருபவர் மதுரையை சேர்ந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் பழனியாண்டி.

English summary

In Madurai, DGP sylendra babu praised the SI for speaking kindly to motorists at traffic signals. The Madurai Metropolitan Police Commissioner called him in person and praised him