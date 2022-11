கலைமாமணி விருதுகள் திரும்ப பெறப்படும்.. தகுதியற்றவர்களுக்கு விருது? ஆராய குழு! தமிழக அரசு அதிரடி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட கலைமாமணி விருதை தகுதியற்ற நபர்கள் பெற்றிருந்தால், அந்த விருதுகள் திரும்பப் பெறப்படும் என தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தெரிவித்துள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியில் தகுதியற்றோருக்கு வழங்கப்பட்ட கலைமாமணி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நெல்லையைச் சேர்ந்தவர் தொடர்ந்த பொதுநல மனு விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தகுதியற்ற நபர்கள் பெற்றிருந்தால் கலைமாமணி விருது பெற்றிருந்தால் திரும்ப பெறப்படும் என்றும், அதனை ஆராய வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறிய தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

In High Court Madurai bench, Tamil Nadu government said that if the Kalaimamani awards given during the AIADMK regime were received by ineligible persons, those awards will be revoked.