மதுரை மேம்பாலம் இடிந்து விபத்து.. நடந்தது என்ன?.. யார் மீது தவறு?.. அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு விளக்கம்!

Madurai

மதுரை: மதுரை-நத்தம் சாலையில் செட்டிகுளம் இடையே கட்டப்பட்டு வரும் பிரம்மாண்டமான பறக்கும் பாலம் கட்டுமான பணிகளில் ஏராளமான ஊழியர்கள் நேற்று வழக்கம் போல கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக பாலத்தின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இரண்டு பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் போலீசார், தீயணைப்பு படையினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில் மேம்பால விபத்து பகுதியினை நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு ,மாவட்ட கலெக்டர் அனிஷ்சேகர், மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன், ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து நிருபர்களிடம் பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு கூறியதாவது:-

Tamil Nadu Public Works Minister ev velu said that the Madurai overbridge accident had taken place due to the negligence of the contractor