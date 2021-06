மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் யானைக்கு கண் பிரச்சினை...தாய்லாந்து மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை

Madurai

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள பார்வதி என்ற யானைக்கு கண்ணில் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதால் சென்னை கால்நடை மருத்துவக்கல்லூரி கண் சிறப்பு பிரிவு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள யானைகளின் சிறப்பு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்று மேல்சிகிச்சை வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பார்வதி என்ற யானை கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு வாங்கப்பட்டது.

அதற்கு தற்போது 25 வயது ஆகிறது. கடந்த ஆண்டு மே மாதம் யானையின் இடது கண்ணில் வெள்ளையாக பூ படுதல் போன்று பார்வை கோளாறு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து மதுரை கால்நடை மருத்துவமனை உதவி இயக்குனர் டாக்டர் சரவணன் தலைமையில் டாக்டர்கள் நேரில் வந்து சிகிச்சை அளித்தனர். பின்னர் அரவிந்த் கண்மருத்துவமனை டாக்டர்கள் யானை கண்ணை பரிசோதனை செய்து மருந்து கொடுத்து வந்தனர்.

Madurai Meenakshi Amman temple elephant Parvati who is suffering from an eye ailment.Doctors at the Chennai Veterinary College Eye Specialist Unit are treating an elephant named Parvathi at the Meenakshi Amman Temple for an eye problem. It has been decided to seek further advice from the doctors at the hospital, which specializes in elephants in Thailand.