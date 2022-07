மின் கட்டணத்தை உயர்த்த கூறவில்லை.. மாற்றியமைக்கவே அறிவுறுத்தியது.. பாஜக நிர்வாகி விளக்கம்!

Madurai

oi-Hemavandhana

மதுரை: தமிழகத்தில் மின் கட்டணத்தை மாற்றியமைக்க மட்டுமே மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியதாக பாஜக பொருளாதாரப் பிரிவுத் தலைவர் எம்.எஸ்.ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

மின் கட்டண உயர்வு குறித்து பாஜக பொருளாதாரப் பிரிவின் மாநிலத் தலைவர் எம்.எஸ்.ஷா பேட்டி

தமிழ்நாட்டில் மின்சாரக் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அண்மையில் அறிவித்தார். இதற்கு தமிழக மின்சார வாரியத்தின் கடனும், மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலுமே காரணம் என்றும் விளக்கமளித்தார். அதேபோல் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தக் கோரி 28 முறை மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியதாகவும் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார். இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

English summary

BJP economic wing chief MS Shah has said that the central government has written a letter only to change the electricity tariff in Tamil Nadu.