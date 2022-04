அதிமுகவை மீட்டு சசிகலாவை பொதுச்செயலாளர் ஆக்குவோம்... ஆட்சி அமைப்போம் - டிடிவி தினகரன்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைப்போம் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். அதிமுகவை மீட்டு சசிகலாவை பொதுச்செயலாளர் ஆக்குவோம் என்றும் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக தற்போது எதிர்கட்சியாக உள்ளது. ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளரானார் சசிகலா. டிடிவி தினகரன் துணைப்பொதுச்செயலாளர் ஆனார்.

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரு சிறைக்கு சென்றார் சசிகலா. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரானார். கட்சியில் இருந்து சில எம்எல்ஏக்களுடன் பிரிந்து சென்றார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அதிமுக கட்சி, கொடி, சின்னம் முடக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் அதிமுக கொடி, சின்னம் விவகாரத்தில் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கைது செய்யப்பட்டார் டிடிவி தினகரன்.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த சென்ற ஓ.பன்னீர் செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் கரம் கோர்த்தார். இதனையடுத்து அதிமுக மீண்டும் ஒன்றானது எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் தலைமைப் பொறுப்பை கைப்பற்றினர்.

English summary

TTV Dinakaran has said that we will form an AIADMK government in Tamil Nadu again. He also said that we will restore the AIADMK and make Sasikala the general secretary.