தமிழ்நாடு கோவில்களுக்குள் பக்தர்களுக்கு எப்போது அனுமதி? அமைச்சர் சேகர் பாபு சொன்ன அதிரடி பதில்

மதுரை: தமிழகத்தில் கொரோனாவால் ஒருவர் கூட உயிரிழக்கவில்லை என்ற நிலை வரும்போது பக்தர்கள் வழிபாடு செய்ய கோவில்கள் பக்தர்களுக்காக திறக்கப்படும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

ஊரடங்கு உத்தரவில் பல்வேறு தளர்வுகளை தமிழக அரசு அறிவித்து வருகிறது. இந்த வாரம் நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கொரோனா நோய் பரவல் வேகமாக குறைந்து வரும் நிலையில் கோவில்கள் என்பது எப்போது என்ற கேள்வி எழுந்தது.

இதனிடையே இன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார். தீ விபத்து நடைபெற்ற வீர வசந்த மண்டபத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் எப்படி நடக்கின்றன என்பதையும் அவர் கேட்டறிந்தார்.

