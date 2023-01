நண்பனின் மனைவியுடன் ஜாலி ரெய்டு! பாய் பெஸ்டி மட்டுமில்லாமல் கூட 2 பேர் வேற! அரங்கேறிய கொடூரம்

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மும்பையில் சீட்டு விளையாட அழைத்துச் செல்வதாக கூறி நண்பனின் மனைவியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையின் விலே பார்லேயில் 49 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்திருக்கிறார். இவர் மும்பையில் இரண்டு இடங்களில் பியூட்டி பார்லர் வைத்து நடத்தி வந்திருக்கிறார். இந்நிலையில், இவருடைய குடும்ப நண்பரான லாலாசாகேப் சுக்நாத் அடிக்கடி இவரது வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக லாலாசாகேப் சுக்நாத்க்கும் இப்பெண்மணியின் கணவருக்கும் நல்ல நட்பு இருந்திருக்கிறது. எனவே இவர் குடும்ப நண்பராகிவிட்டார்.

இவ்வாறு இருக்கையில், கடந்த காலங்களில் இப்பெண்மணியுடன் லாலாசாகேப் சுக்நாத் நன்றாக பழகி வந்திருக்கிறார். இருவரும் சேர்ந்து சீட்டு விளையாடுவதற்காக வெளியில் செல்வார்கள். இதனை இப்பெண்மணியின் கணவரும் எதுவும் நினைத்துக்கொள்ளவில்லை. இது போல கடந்த 6ம் தேதியும் சீட்டு விளையாட வெளியே போகலாம் என்று லாலாசாகேப் சுக்நாத் அழைத்திருக்கிறார். இப்பெண்மணியும் எதுவும் நினைக்காமல் புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்.

English summary

2 men have been arrested for gang-raping a friend's wife by claiming to take her to play cards in Mumbai.