205வது ஆண்டு விழா.. பீமா கோரேகானில் ஆயிரக்கணக்கில் கூடிய மக்கள்.. காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு

மும்பை: மகாராஷ்டிராவின் பீமா கோரேகான் பகுதியில் 205ம் ஆண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நேற்றிரவு முதல் ஏராளமானோர் இந்த நினைவு தூணுக்கு அஞ்சலி செலுத்த குவிந்து வருகின்றனர். இதனால் அப்பகுதி திருவிழா போல களைக்கட்டியுள்ளது.

கடந்த 1818ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அப்போதைய மராட்டிய மன்னருக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையே போர் மூண்டது. ஒருபுறம் மன்னர் ஆட்சியின் கீழ் மஹர் சமூகத்தினருக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் ஒதுக்கி வைத்திருக்க இவர்கள் அப்படியே ஆங்கிலேயர் பக்கம் நின்றனர். மறுபுறம் மன்னருக்கு ஆதரவாக பேஷ்வா சமூகத்தினர் களமிறங்க போர் தீவிரமானது. இந்த போரில் இறுதியாக ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றிபெற்றனர்.

இதற்கு முக்கிய காரணம் இவர்களுடன் இருந்த மஹர் சமூக மக்கள்தான். எனவே இவர்களது வீரத்தை பாராட்டி ஆங்கிலேயர்கள் போர் நடைபெற்ற பீமா கோரேகான் எனும் பகுதியில் வீர தூண் ஒன்றை வைத்தனர். இதனையடுத்து ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 1ம் தேதியன்று இந்த நினைவு தூண் அமைந்துள்ள பீமா கோரேகான் பகுதியில் 'விஜயஸ்தம்ப் ஷௌர்யா' தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். 1927ம் ஆண்டு சட்டமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரும் இந்த நினைவு தூணுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

The 205th anniversary of Bhima Koregaon is being celebrated in Maharashtra. Since last night, a large number of people have been thronging the monument to pay their respects. As a result, the area has become like a festival.