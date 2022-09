இதுதான் பர்த் டே கொண்டாட்டமா? 17 வயது சிறுவனின் செயலால் அலர்ட் ஆன போலீஸ்.. பரபர சம்பவம்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 21 கேக்குகளை 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் வாளால் வெட்டியுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர் சிறுவனை தேடி கண்டுபிடித்து வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளனர். மும்பையில் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கதைகளாகியுள்ளன.

முன்பு இளைஞர்கள் வாளை ஏந்தி இதுபோன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆனால் தற்போது சிறுவர்களே இதுபோன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டிருப்பது கவலையளிக்கும் விசயமாக இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

A 17-year-old boy cut 21 cakes with a sword on his birthday in Mumbai, Maharashtra. The police registered the case and searched for the boy and took his statement. Such incidents have become frequent stories in Mumbai. Earlier, youths carried swords and were involved in such incidents. But social activists have said that it is a matter of concern that children themselves are involved in such incidents.