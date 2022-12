தூங்குவது மகாராஷ்டிராவில்.. சமைப்பது தெலங்கானாவில்.. வீட்டை பிரித்த மாநில எல்லை.. எங்கு தெரியுமா?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: குறுக்கே வந்த எல்லை பிரிப்பால் மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா எல்லையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பத்தினர் மகாராஷ்டிராவில் தூங்கி, தெலங்கானாவில் சமைத்து சாப்பிட்டு வரும் புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா.. மும்பையை தலைநகராக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மாநிலம் கர்நாடகா, தெலங்கானா, மத்திய பிரதேசம், குஜராத், சத்தீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா-கர்நாடகா இடையே தற்போது எல்லை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில் தான் இன்னொரு புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி மகாராஷ்டிரா-தெலங்கானா மாநிலங்களின் எல்லையை வீடு ஒன்று பகிர்ந்து கொண்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

A family living in a house on the border of Maharashtra and Telangana is sleeping in Maharashtra and cooking and eating in Telangana due to the border division.