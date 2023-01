முகேஷ் அம்பானி வீட்டு மருமகளாகும் ராதிகா மெர்ச்சன்ட்.. யார் இவர்? சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: பிரபல தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானியின் மகன் ஆனந்த் அம்பானியை திருமணம் செய்து கொள்ளும் ராதிகா மெர்ச்சன்ட் யார் இவர்? இவருடைய பின்னணி என்ன?

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கோடீஸ்வரராக உள்ளவர் முகேஷ் அம்பானி. இன்டர்நேஷனல் கோடீஸ்வரர்களுக்கு இணையாக இவர் வளர்ந்து வருகிறார். ஆசியாவில் இரண்டாவது மிகப் பெரிய பணக்காரர் இவர் ஆவார்.

இவருடை ய மனைவி நீடா அம்பானி. இவர்களுக்கு ஆகாஷ் அம்பானி, ஆனந்த் அம்பானி என்ற மகன்களும் ஈஷா அம்பானி என்ற மகளும் உள்ளனர். ஆகாஷும் ஈஷாவும் இரட்டை பிறவிகள். இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது. இவர்கள் அண்டிலியா வீட்டில் வசித்து வருகிறார்கள்.

