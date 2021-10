ஷாருக்கானின் மகன் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது உறுதி.. வெளிவந்த உண்மை.. பரபரப்பு தகவல்கள்!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் கடலோரத்தில்ஒரு சொகுசு கப்பலில் ரேவ் பார்ட்டி எனப்படும் போதைப் பொருள் விருந்து நடந்தது. பிரபலங்கள், சினிமா நட்சத்திரங்களின் குழந்தைகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட இந்த பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

தகவலின்பேரில் அங்கு விரைந்து சென்ற போதை தடுப்பு பிரிவு போலீஸார் கப்பலில் தீவிர சோதனை நடத்தினார்கள்.

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு: கருத்து சுதந்திரத்தைப் பாதுகாக்க போராடிய 2 பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு அறிவிப்பு

English summary

Aryankhan confessed to using the drug, according to the Narcotics Division police. Drug Enforcement Agency has denied allegations that the drug case was politically motivated or religious