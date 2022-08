தரமற்ற உணவு வினியோகம்.. மேலாளர் கன்னத்தில் 'பளார்' விட்ட சிவசேனா எம்எல்ஏ.. தீயாய் பரவும் வீடியோ!

Mumbai

மும்பை: ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் அணியைச் சேர்ந்த சிவசேனா எம்.எல்.ஏவான சந்தோஷ் பங்கர், 'தொழிலாளிகளுக்கு தரமற்ற உணவை வழங்கியதற்காக கேட்டரிங் சர்வீஸ் மேனேஜரை கன்னத்தில் பளார் விடும் காட்சி'' தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஹங்கோலி மாவட்டத்தில் தொழிலாளிகளுக்காக மதிய உணவு திட்டம் முறையில் குறைந்த விலையில் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த உணவு மிகவும் தரமற்றதாக இருப்பதாக அடிக்கடி புகார் வந்ததுள்ளது.

A video of Santosh Pankar, a Shiv Sena MLA belonging to Eknath Shinde's party, 'slapping a catering service manager on the cheek for serving substandard food to workers' is currently going viral on social media.