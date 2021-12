என்ன.. நாங்கள் இல்லாமல் பா.ஜ.க.வை தோற்கடிக்க போறீங்களா.. மம்தாவை கலாய்த்து தள்ளிய காங்கிரஸ்!

Mumbai

மும்பை: திரிணாமுல் காங்கிரசை தேசிய அளவில் கொண்டு வர விரும்புகிறார் இந்த கட்சியின் தலைவரும், மேற்கு வங்க முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி. பாஜகவுக்கு எதிராக பிரதான எதிர்க்கட்சியாக வலம் வர விரும்புகிறார்.

இதற்கான வேலைகளில் மம்தா பானர்ஜி இறங்கி விட்டார். இதற்காக காங்கிரஸ் அல்லாத பல்வேறு மாநில கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகிறார் அவர். இந்த நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் மையம் கொண்டுள்ள மம்தா எதிர்கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

English summary

The Congress has retaliated against West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee by saying that defeating the BJP without the Congress is just a dream