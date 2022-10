லோக்கல் டிரெயினில் 'பாக்சிங்'.. தலை முடியை இழுத்து அடித்து குத்துவிட்ட பெண்கள்.. ஷாக் வீடியோ!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மும்பை மின்சார ரயிலில், 3 பெண் பயணிகள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து அடித்துக்கொள்ளும் காட்சி சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மும்பை, சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களுக்கு புறநகர் ரயில் நகரவாசிகளின் பயணத்திற்கு கிடைத்த பெரும் வரப்பிரசாதமாக உள்ளது.

பள்ளி, கல்லூரிகள் செல்லும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கும் புறநகர் ரயில் சேவை மிகவும் பயன்படுவதாகவே உள்ளது.

ஐப்பசி மாத ராசி பலன் 2022: 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அற்புதமான மாற்றங்கள் வருமாம்!

English summary

A video of 3 female passengers fighting over a seat in the women's compartment of a Mumbai electric train and grabbing each other's hair and beating them is going Trend on social media.