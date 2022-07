உலகம் முழுவதும் மிக வீரியமாக பரவும் கொரோனா..ஒரே நாளில் 8,11,018 பேர் பாதிப்பு

Mumbai

மும்பை: உலக மக்கள் கொரோனாவில் இருந்து படிப்படியாக மீண்டு வருகின்றனர். ஒரே நாளில் 8,93,022 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை ஒரே நாளில் 8,11,018 பேராக உயர்ந்துள்ளது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது நிம்மதியைத் தருகிறது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் மொத்தம் 56,93,89,671 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து உலகம் முழுவதும் 54,06,26,617 பேர் மீண்டுள்ளனர். கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் 63,91,331 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் 39,775 பேர் கவலைக்கிடமான வகையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சீனாவின் வூகான் நகரில் 2019 ஆம் ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்போது கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளுக்கு பரவி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 57 கோடி மக்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

