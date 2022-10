திராவிடத்தால் தப்பித்தோம்! மகாராஷ்டிராவில் இன்றும் தொடரும் தேவதாசி முறை.. வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ!

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: இந்தியாவில் தேவதாசி முறை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதாக சொல்லப்படும் நிலையில் ஆங்காங்கே சில இடங்களில் இன்னமும் இந்த முறை தொடர்ந்து வருவது அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் தெரிய வருகிறது.

அந்த வகையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தற்போது வரை தேவதாசி முறை நீடித்து வருவதாக டிவிட்டரில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பரவி வருகிறது.

நாடு சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் இந்த பழமைவாதம் நீடித்து வருவது குறித்து பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பல்லக்கை சுமப்பது அடிமைகளா? தேவதாசி முறை போன்றதா?அரசியல் சாசனத்தை முன்வைத்து வக்கீல்கள் கடும் வாதம்

English summary

While it is said that Devadasi system has been completely abolished in India, in some places it is still being observed through social media. In that way, a video is spreading fast on Twitter that the Devadasi system is still going on in the state of Maharashtra. Even after 75 years of independence, many people are protesting about the persistence of this conservatism.