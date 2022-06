பழிதீர்த்த பட்னாவிஸ்.. வெறும் 4 நாட்களில் கைவிட்டுப்போன அரியணை.. அன்று என்சிபி.. இன்று சிவசேனா!

Mumbai

மும்பை : 2019ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா முதல்வராக என்சிபியின் அஜித் பவார் ஆதரவுடன் பதவியேற்ற தேவேந்திர பட்னாவிஸ், இன்று சிவசேனாவின் ஏக்நாத் ஷிண்டே உதவியுடன் துணை முதல்வராக மகாராஷ்டிரா அரசில் இணைந்துள்ளார்.

2019ஆம் ஆண்டில் நிலவிய மகாராஷ்டிரா அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் திடீரென அஜித் பவார் ஆதரவுடன் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ். பாஜகவுக்கு எதிராக சிவசேனா - என்சிபி - காங்கிரஸ் கட்சிகள் திரண்டதால் 4 நாட்களிலேயே ஆட்சி பறிபோனது.

இந்நிலையில் அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் அதற்கு பழிதீர்த்துள்ளார் பட்னாவிஸ். ஆளுங்கட்சியான சிவசேனாவில் இருந்தே எம்.எல்.ஏக்களை தங்கள் பக்கம் இழுத்து 'அதிருப்தி சிவசேனா' ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் இன்று துணை முதல்வராகப் பதவியேற்றுள்ளார் தேவேந்திர பட்னாவிஸ்.

English summary

BJP's Devendra Fadnavis was suddenly sworn in as the Chief Minister with the support of Ajit Pawar amid the political turmoil in Maharashtra in 2019. And then BJP government fell within 4 days. Devendra Fadnavis has taken revenge for that and has sworn in as Deputy Chief Minister today.