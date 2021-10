சொகுசு கப்பலில் படு சீக்ரெட்டான ரேவ் பார்ட்டி.. மாறு வேடத்தில் புகுந்த போலீஸ்.. நடந்தது என்ன?

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: மும்பை கடலோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொகுசு கப்பலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ரேவ் பார்ட்டியை போதை பொருள் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தியது எப்படி என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோவாவைச் சேர்ந்த கார்டீலியா க்ரூஸ் என்ற கப்பலில் போதை பொருள் புழங்கும் ரேவ் பார்ட்டி நடப்பதாக போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

மே வங்கத்தில் 3 தொகுதிகளை.. அப்படியே தட்டி தூக்கிய திரிணாமுல்.. மிக பெரிய தோல்வியை எதிர்நோக்கி பாஜக

இந்த பார்ட்டி குறித்த தகவல்கள் இந்த பிரிவு போலீஸாருக்கு இரு வாரங்களுக்கு முன்பே கிடைத்துவிட்டதாக தெரிகிறது. அதன்படி மும்பை கடலோரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இந்த கப்பலில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி குறித்து தற்போது பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Do you know the plan of the Rave Party which was held in Goa bound Cordelia cruise ship?