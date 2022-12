தெரு நாயை பலாத்காரம் செய்த போதை ஆசாமி.. ரத்தம் சொட்ட சொட்ட நாய் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் நாக்பூரில் தெருநாயுடன் ஒருவர் செக்ஸ் வைத்த கொண்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய நிலையில், 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் ஹுட்கேஷ்வர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் தேவேந்திர பகத். இவரது சொந்த ஊர் மத்திய பிரதேசமாகும். வேலைக்காக மகாராஷ்டிரா வந்த நிலையில் இங்கே நீண்ட நாட்களாக தங்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் இரவது வீடியோ ஒன்று வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதாவது இவர் இருக்கும் ஏரியாவில் தெருநாய் ஒன்று இருந்திருக்கிறது.

ஆதாரை இணைத்தால் மட்டுமே பொங்கல் பரிசு? சந்தேகம் கிளப்பும் செல்லூர் ராஜூ! என்ன சொல்கிறார் பாருங்க

English summary

A 40-year-old man has been arrested after a video of a man having sex with a stray dog went viral on social media in Nagpur, Maharashtra.