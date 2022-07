அடங்காத கொரோனா.. உலக நாடுகளில் அதிகரிப்பு.. மொத்தம் 57.45 கோடி பேர் பாதிப்பு

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் தினமும் அதிகரித்து வருகின்றனர். இதுவரை மொத்தம் 57,45,47,238 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக ஜப்பானில் 1,96,297 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீனாவின் வூகானில் 2019ல் கொரோனா வைரஸ் பரவ துவங்கியது. அங்கிருந்து பல நாடுகளும் இந்த வைரஸ் பரவியது. இதனால் ஒட்டுமொத்த உலகமும் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்தது.

கொரோனா பாதிப்புக்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. 3 அலைகளாக கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவை தாக்கி ஏரளாமானவர்களை கொன்று குவித்துள்ளது.

English summary

The number of people affected by corona virus is increasing every day. A total of 57,45,47,238 people have been affected so far. In the last 24 hours, maximum 1,96,297 people have been infected with Corona in Japan.